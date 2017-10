 Séries de la MLS: les Red Bulls et les Whitecaps filent en demi-finales 

Les New-Yorkais, sixièmes et derniers qualifiés de l'Association de l'Est, ont réussi l'exploit de renverser une équipe mieux classée (3e) chez elle, grâce à notamment un but et une passe décisive du Serbe Sacha Kljestan.

Ils affronteront au tour suivant le favori Toronto FC (1er), qui a terminé avec le record de points en saison régulière, dans une demi-finale jouée sur le format aller-retour.

Les Whitecaps, troisièmes de l'Association de l'Ouest, affronteront de leur côté les Sounders de Seattle (2es).

Deux barrages restent à jouer: Atlanta - Columbus, et Houston - Kansas City.