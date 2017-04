 Le gardien des Rapids suspendu pour son comportement envers des spectateurs 

Le gardien de but des Rapids du Colorado et de l'équipe des États-Unis Tim Howard a écopé vendredi d'une suspension de trois matches en MLS pour avoir insulté un spectateur puis avoir eu une altercation avec un autre, a annoncé vendredi la ligue.

«Une suspension de trois matches et une amende d'un montant non précisé ont été prononcées contre Tim Howard pour son langage inapproprié envers un spectateur pendant le match contre Kansas City et pour son altercation avec un autre spectateur après le match», a expliqué les responsables.

Les incidents ont eu lieu le 9 avril dernier lors de la défaite de Colorado face à Kansas City (3-1).

Il sera donc indisponible pour les trois prochains matches de son équipe, samedi contre le Real Salt Lake, le 23 avril à Minnesota et le 29 avril à Orlando.

Son équipe a indiqué dans un communiqué que «ces incidents ne reflétaient pas la personnalité de Tim», tout en précisant qu'elle ne ferait pas appel de cette sanction.

Âgé de 38 ans, Howard a fait son retour en MLS en 2016 après avoir passé treize saisons dans le Championnat d'Angleterre, à Manchester United puis Everton.