Surf des neiges: Laurie Blouin évacuée sur civière

Selon des observateurs sur les lieux, l'accident se serait produit après l'atterrissage d'un double saut périlleux. La planche de la Québécoise se serait coincée dans une fissure au bas du parcours.

« Elle est consciente et alerte, et elle est en route vers le Village en compagnie d'un médecin de l'équipe. On continuera à surveiller son état », a indiqué le COC dans un communiqué de presse.

Championne du monde, Laurie Blouin participait à un dernier entraînement en vue des qualifications de slopestyle qui se dérouleront samedi matin (vendredi soir à Montréal) au parc à neige Phoenix de Bokwang.

On ne connaît pas encore la nature de sa blessure ni sa gravité. On ne sait pas non plus si cet accident compromettra sa participation à l'épreuve slopestyle. Elle doit aussi être du départ au big air plus tard durant la quinzaine olympique.

Elle participe à ses premiers Jeux olympiques en carrière.

Les autres membres de l'équipe canadienne en slopestyle et en big air en surf des neiges sont Mark McMorris, Tyler Nicholson, Sébastien Toutant, Max Parrot, Spencer O'Brien et Brooke Voigt.