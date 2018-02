Barrage de menaces contre Kim Boutin

Dès le moment où Boutin a hérité de la médaille de bronze à la suite de la disqualification de la Sud-Coréenne Choi Min-jeong en finale du 500 m sur courte piste, une véritable pluie d'insultes et de menaces s'est abattue sur la patineuse québécoise. Des milliers de partisans coréens ont pris d'assaut ses comptes sur les réseaux sociaux, au point où Boutin les a tous fermés au cours de la journée.

«Tu n'es pas une vraie athlète... Si je te trouve, tu vas mourir... Prends ta retraite et [je souhaite] que ta vie soit difficile», disaient certains messages, selon une traduction publiée par Radio-Canada. Les commentaires ont été éparpillés sur des photos publiées par l'athlète de 23 ans.

En fin de soirée mardi (heure de l'Est), le Comité international olympique (CIO) a condamné les propos menaçants à l'endroit des athlètes.

«Malheureusement ou heureusement, nous ne pourrons pas contrôler les médias sociaux et le public a le droit de s'exprimer», a fait valoir le porte-parole Mark Adams, questionné à propos de Kim Boutin au briefing quotidien du CIO.

«Je n'ai pas vu moi-même ces commentaires, mais malheureusement, ce genre de phénomène se produit et c'est quelque chose que nous n'approuvons absolument pas.»

M. Adams a rappelé que la sécurité des athlètes relevait des comités olympiques nationaux, en l'occurrence le Comité olympique canadien (COC) dans le cas de Boutin.

Quelques heures plus tôt, le COC avait publié un communiqué laconique indiquant que «la santé et la sécurité de tous les membres de notre équipe sont une priorité [et que] nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Patinage de vitesse Canada, notre personnel responsable de la sécurité et la Gendarmerie royale du Canada».

Le Comité a ajouté qu'aucun autre commentaire ne serait formulé à ce sujet «pour permettre à Kim de se concentrer sur ses épreuves à venir».

Consciente des risques

D'autres internautes sud-coréens ont tenté de répliquer aux insultes en offrant des mots d'encouragement à la jeune patineuse et en soulignant que l'arbitre était celui qui avait pris la décision. Mais les remarques haineuses les ont largement surpassés en nombre.

Selon Pierre Boutin, père de Kim, sa fille était consciente des risques que posent les réseaux sociaux bien avant les Jeux.

«Kim n'accède jamais à ça pendant les compétitions, c'est sa belle-soeur qui gère sa page Facebook, a-t-il confié au quotidien La Tribune. Kim a été la première à fermer ça avant les Coupes du monde ou même pendant les sélections. Est-ce que les fédérations devraient agir de ce côté? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ? Je préfère qu'on parle des performances positives de Kim.»

Pas une première

Cette histoire ressemble étrangement à celle qu'a vécue le patineur américain Apolo Anton Ohno aux Jeux de Salt Lake City en 2002. En finale du 1500 m, la disqualification du Sud-Coréen Kim Dong-sung avait conféré l'or à Ohno. Les insultes et les menaces ont aussitôt commencé à déferler: le patineur avait terminé les Jeux sous la protection de l'armée, et le Comité olympique américain avait remis au FBI quelque 16 000 courriels haineux, principalement en provenance de la Corée du Sud. Craignant pour sa sécurité, Ohno avait refusé de se rendre à une manche de la Coupe du monde disputée en Corée quelques mois plus tard.