PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

En plus du mini-marathon, plusieurs compétitions promettent d’enchanter athlètes, familles et spectateurs. Le volet international sera d’ailleurs particulièrement animé cette année. Le lundi 29 avril marquera le début de la Coupe du monde de World Boccia 2024 à l’aréna Maurice-Richard, où des athlètes de plus de 20 pays rivaliseront pour une place sur le podium.