Le Québec qui gagne: Maxence Parrot

Un athlète qui l'inspire

«Le pilote de F1 Lewis Hamilton m'inspire. Je l'ai rencontré lors du Grand Prix de Montréal, l'été dernier. On a jasé. Je vois ce gars comme un lion. Il aime aller chercher la victoire et il travaille pour. C'est quelque chose que j'admire.»

Musique sur les pentes

«Dès que je suis sur ma planche, j'écoute de la musique, à l'entraînement ou en compétition. Une chance qu'on a le droit! Ça me motive, ça me met dans une bulle, ça coupe les sons extérieurs.» Si la journée est ensoleillée, qu'il se sent bien, enthousiaste, il écoute les DJ Flume ou Kygo. «Si je viens de tomber, si un rider a fait mieux que moi, je vais mettre une musique qui me pompe, comme du Drake ou du Eminem.» Une fois qu'il est sur une rampe ou un saut, il n'entend plus rien. «C'est le vide, je suis tellement concentré. Dès que j'atterris, j'entends à nouveau.»