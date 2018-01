Quatre anciens joueurs du Canadien avec Équipe Canada

La formation canadienne, dévoilée jeudi lors d'une conférence de presse à Calgary, compte quatre anciens joueurs du Canadien de Montréal, soit le gardien Ben Scrivens et les attaquants Maxim Lapierre, Rene Bourque et Christian Thomas.

Outre Lapierre, trois autres Québécois ont été retenus soit le gardien Kevin Poulin, qui a contribué au triomphe canadien à la Coupe Spengler de 2017, et les défenseurs Marc-André Gragnani et Maxim Noreau.

Chris Kelly, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011, domine avec 833 matchs dans la LNH parmi les 25 joueurs sélectionnés.

Derek Roy, qui a disputé 738 rencontres dans la LNH et connu quatre saisons consécutives avec au moins 60 points avec les Sabres de Buffalo entre 2006 et 2009, prendra également part au tournoi à titre d'ex-vétéran de la LNH.

C'est aussi le cas de Mason Raymond (546 parties) et Gilbert Brulé (299), choisi sixième par les Blue Jackets de Columbus à la séance de sélection de 2005 tout juste derrière Carey Price.

L'équipe que dirigera Willie Desjardins, un ancien entraîneur-chef des Canucks de Vancouver, regroupe trois gardiens de but, huit défenseurs et 14 attaquants.

Certains des joueurs sélectionnés ont remporté une médaille d'or au Championnat mondial junior et au Championnat mondial des moins de 18 ans. Huit joueurs ont pris part au Championnat mondial et dix ont remporté la Coupe Spengler pour le Canada, y compris sept au tournoi de 2017.

«Ce fut un parcours excitant pour déterminer cette formation de 25 joueurs, et je veux féliciter ces joueurs pour s'être taillé une place dans l'histoire en représentant le Canada sur la plus grande scène du monde du sport, les Jeux olympiques d'hiver, a déclaré directeur général, Sean Burke, qui faisait partie du comité de sélection avec, entre autres, l'ancien gardien Martin Brodeur et Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada.

Les joueurs choisis proviennent de sept ligues différentes d'Amérique du Nord et d'Europe et auront la lourde tâche de rapporter au pays une troisième médaille d'or, après les triomphes des vedettes de la LNH aux Jeux de 2010 à Vancouver, et de 2014 à Sotchi.

«La fierté et l'honneur qui accompagnent le fait de représenter votre pays aux Jeux olympiques créent un sentiment impossible à décrire précisément, a affirmé Renney, membre de l'équipe olympique canadienne de 1994, qui a guidé l'équipe olympique masculine de hockey du Canada à la médaille d'argent comme entraîneur-chef.

«Nous avons 25 histoires uniques et très particulières au sein de cette équipe - des histoires que les Canadiens vont appuyer, non seulement à cause de ce que ces joueurs font sur la glace, mais aussi de ce dont ils sont capables à l'extérieur de celle-ci.»

Équipe Canada amorcera le tournoi le jeudi 15 février au Centre de hockey de Kwandong, à Gangneung, contre la Suisse dans un match du groupe A.

La grande finale se tiendra le 25 février.

---

LA LISTE DES JOUEURS

Gardiens de but: Justin Peters (Blyth, Ont./Kölner Haie, DEL), Kevin Poulin (Montréal/Medvescak de Zagreb, EBEL), Ben Scrivens (Spruce Grove, Alb./Salavat Yulaev d'Oufa, KHL);

Défenseurs: Stefan Elliott (Vancouver/HV71, SHL), Chay Genoway (Morden, Man./Lada Togliatti, KHL), Cody Goloubef (Oakville, Ont./Stockton, AHL), Marc-André Gragnani (L'Île-Bizard, Qc/HC Dinamo de Minsk, KHL), Chris Lee (MacTier, Ont./Metallurg de Magnitogorsk, KHL), Maxim Noreau (Montréal/SC de Berne, NLA), Mat Robinson (Calgary/CSKA de Moscou, KHL), Karl Stollery (Camrose, Alb./Dinamo de Riga, KHL);

Attaquants: Rene Bourque (Lac La Biche, Alb./Djurgördens IF, SHL), Gilbert Brulé (Edmonton/Red Star de Kunlun, KHL), Andrew Ebbett (Vernon, C.-B./SC de Berne, NLA), Quinton Howden (Oakbank, Man./HC Dinamo de Minsk, KHL), Chris Kelly (Toronto, Ont./Belleville, AHL), Rob Klinkhammer (Lethbridge, Alb./Ak Bars de Kazan, KHL), Brandon Kozun (Calgary/Lokomotiv de Yaroslavl, KHL), Maxim Lapierre (Brossard, Qc/HC de Lugano, NLA), Eric O'Dell (Ottawa/HC de Sotchi, KHL), Mason Raymond (Cochrane, Alb./SC de Berne, NLA), Derek Roy (Rockland, Ont./HC de Linköping, SHL), Christian Thomas (Toronto/Wilkes-Barre/Scranton, AHL), Linden Sondage (Wakaw, Sask./Barys d'Astana, KHL), Wojtek Wolski (Toronto/Metallurg de Magnitogorsk, KHL).