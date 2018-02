Pas de médaille en curling par équipe pour le Canada

L'Albertain Kevin Koe s'est incliné 7-5 face au Suisse Peter de Cruz lors du match pour la médaille de bronze en curling masculin, vendredi.

Rachel Homan n'était pas parvenue à se qualifier pour la ronde des médailles en curling féminin.

C'est la première fois depuis que le curling a fait son retour aux Jeux d'hiver en 1998 qu'aucune équipe canadienne ne monte sur le podium lors des tournois masculin et féminin.

«Extrêmement décevant, a avoué Koe. J'ai le sentiment que nous sommes une meilleure équipe que ce que nous avons démontré en éliminatoires. C'est triste. Nous avons tout simplement manqué notre coup quand nous devions le faire.»

John Morris et Kaitlyn Lawes ont toutefois remporté la médaille d'or en double mixte au début des Jeux de PyeongChang.

Koe a terminé la ronde préliminaire du tournoi de curling masculin avec une fiche de 6-3 et s'est classé deuxième derrière le Suédois Niklas Edin, mais il s'est incliné 5-3 face à l'Américain John Shuster en demi-finale.

Edin et Shuster disputeront la finale, samedi.

À l'exception du joueur de tête Ben Hebert, qui a réussi un match parfait, les Canadiens ont été dominés par les Suisses.

Les équipes canadiennes de curling masculin ont remporté des médailles d'argent aux Olympiques en 1998 (Mike Harris) et 2002 (Kevin Martin) avant de s'adjujer trois médailles d'or: Brad Gushue (2006); Martin (2010) et Brad Jacobs (2014).

Chez les dames, on a eu droit à l'or en 1998 (Sandra Schmirler), au bronze en 2002 (Kelley Law) et 2006 (Shannon Kleibrink) et l'or en 2014 (Jennifer Jones).