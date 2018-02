Une édition spéciale olympique tous les jours à midi, dans La Presse+

Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent présentement à PyeongChang, en Corée, et une fois de plus, il sera question au cours des deux prochaines semaines de politique, d'argent et de dopage. Il y aura aussi des performances athlétiques époustouflantes ou carrément émouvantes.

Dans tous les cas, La Presse vous offre une couverture aussi riche que diversifiée - mais avec une nouveauté importante par rapport aux Jeux précédents: une édition spéciale quotidienne livrée tous les jours à midi dans La Presse+.

Publiée deux heures à peine après la fin des compétitions, cette édition en format hors série, consacrée à 100% aux Jeux, trace le bilan de chaque journée de la quinzaine olympique tout en étant collée à l'actualité la plus brûlante, malgré le décalage de 14 heures entre la Corée du Sud et Montréal.

Vous y trouverez tout ce qui a fait de La Presse une référence au Québec en matière de couverture des Jeux olympiques: les analyses et commentaires de nos chroniqueurs Yves Boisvert et Philippe Cantin, les reportages fouillés de nos spécialistes du sport amateur Simon Drouin et Sophie Allard, de même que les images de notre expert photographe Bernard Brault, qui vous offre chaque jour une sélection de photos exclusives.

L'édition spéciale comporte aussi un tableau des médailles, un quiz et un horaire commenté des principales compétitions du jour suivant.

Une version olympique de notre populaire rubrique «Incroyable mais vrai» s'intéresse aux publications des athlètes sur les médias sociaux, tandis que des cartes postales de nos cinq envoyés spéciaux vous entraînent dans les coulisses des Jeux et vous en feront découvrir des aspects amusants ou méconnus.

Si vous n'avez pas l'habitude de consulter votre tablette à l'heure du midi, l'occasion est belle, au cours des deux prochaines semaines, de bousculer un peu votre rituel.

Couverture de toutes les épreuves

La section des Sports de notre édition matinale régulière n'est pas en reste, avec notamment la couverture de toutes les épreuves présentées en soirée à l'heure du Québec et des événements d'actualité survenus la veille.

Pour approfondir vos connaissances sur les athlètes d'ici et sur les épreuves au programme des Jeux, je vous invite par ailleurs à consulter les dossiers spéciaux «Le Québec qui gagne» et «Tout savoir sur les Jeux», publiés au cours de la dernière semaine. Comme l'édition spéciale du midi, vous les trouverez dans notre kiosque virtuel, sous l'édition matinale habituelle.

Les Jeux en direct

Vous pouvez également suivre les Jeux en temps réel dans la section PyeongChang 2018 de lapresse.ca et de notre application LP Mobile. Sur le web, vous trouverez le tableau des médailles complet et, dès 20 h tous les soirs, un clavardage animé en alternance par les journalistes Michel Marois et Simon-Olivier Lorange. Vous pourrez non seulement y suivre en direct le déroulement des épreuves, mais aussi discuter avec nos cinq envoyés en Corée du Sud, qui répondront à tour de rôle à vos questions.

La Presse est aussi présente sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, où nous vous invitons à vous joindre à notre groupe La Presse à PyeongChang.

Vous y trouverez des liens vers nos articles, des galeries photo et des images à 360 degrés exclusives, prises par Bernard Brault, qui vous feront découvrir des sites de compétition et d'autres lieux de PyeongChang et de Gangneung, la ville côtière où se déroulent toutes les épreuves sur glace.

Assurer la couverture des Jeux olympiques, pour une équipe de journalistes, c'est un peu comme participer à une épreuve... olympique: nos cinq représentants à PyeongChang se préparent depuis des années et sont prêts à travailler sans relâche, près de 18 heures par jour, durant les deux prochaines semaines. À leur manière, ce sont des athlètes d'exception qui vont se donner sans compter. Depuis Montréal, une partie de l'équipe de la rédaction de La Presse dirigée par notre directeur des sports, Jean-François Bégin, son bras droit François Fournier et notre directeur principal de l'information, Alexandre Pratt, veillera au grain jour et nuit, toujours dans un seul but: mieux vous informer.

Espérons que la couverture qu'ils ont préparée saura vous combler d'histoires riches en rebondissements et en émotions.

Erik Guay et Joannie Rochette à La Presse

Deux athlètes d'exception se joignent à l'équipe de La Presse pendant les Jeux. Au cours des deux prochaines semaines, vous pourrez lire dans notre section Débats les textes de réflexion du skieur Erik Guay, champion du monde au super-G en 2017, et de la patineuse artistique et médaillée olympique Joannie Rochette.