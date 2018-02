Demi-lune: L'Américaine Chloe Kim domine les qualifications, aucune Canadienne en finale

Kim, qui est la favorite pour remporter la médaille d'or dans cette discipline, a effectué deux excellentes descentes au Parc à neige Phoenix et elle a aisément devancé les autres planchistes. Elle a obtenu 91,50 points à sa première descente avant de faire mieux lors de la suivante, grâce à une récolte de 95,50 points.

La Chinoise Liu Jiayu (87,75) et la Japonaise Haruna Matsumoto (84,25) ont complété le top-3 alors que les 12 meilleures planchistes obtenaient leur laissez-passer pour la finale, qui se tiendra mardi.

Trois Canadiennes ont pris part aux qualifications, mais aucune d'entre elles n'est parvenue à accéder à la finale. Mercedes Nicoll, de Whistler, en Colombie-Britannique, a terminé au 18e rang grâce à une note de 50,00. Elizabeth Hosking, de Longueuil, a pris la 19e position en vertu d'une descente de 36,75. Calynn Irwin, de Toronto, s'est quant à elle contentée d'une 23e place (23,25). Elles ont toutes les trois commis des fautes techniques pendant leurs descentes.

Hosking, qui n'a que 16 ans, était la plus jeune planchiste à prendre le départ en demi-lune et elle est la plus jeune athlète à représenter le Canada à Pyeongchang.