Slopestyle: Laurie Blouin reprend l'entraînement

La planchiste canadienne Laurie Blouin garde espoir de pouvoir participer aux Jeux olympiques d'hiver malgré une blessure à la tête subie plus tôt cette semaine.

Blouin, qui a fait une vilaine chute au cours d'une séance d'entraînement au Parc à neige Phoenix, a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement, dimanche, avant les qualifications prévues pour l'épreuve de slopestyle féminin.

«La planchiste Laurie Blouin a pu reprendre l'entraînement complet aujourd'hui, a déclaré Ricky Landry, gestionnaire aux communications organisationnelles du Comité olympique canadien dans un courriel. Elle continuera d'être sous la surveillance du personnel médical d'Équipe Canada et son médecin. Et nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure que l'information sera disponible.»

Les qualifications ont plus tard été annulées en raison du mauvais temps. Toutes les compétitrices de la liste de départ de 27 athlètes, incluant Blouin, ont été automatiquement inscrites pour la finale en deux manches, lundi.

Les vents violents ont posé problème lors de la finale du slopestyle messieurs, dimanche, et les mauvaises conditions ont perduré en après-midi.

Plus tôt dans la journée à Pyeongchang, le porte-parole de Snowboard Canada, Brendan Matthews, avait mentionné par courriel que Blouin avait obtenu le feu vert de la part du personnel médical de l'équipe canadienne.

«Après des tests approfondis et une évaluation incluant un deuxième avis indépendant, Blouin ne présente plus aucun symptôme et elle est autorisée à s'entraîner ce matin», avait-il révélé.

Blouin, championne du monde en titre, de Stoneham, a fait sa chute, vendredi, lorsque sa planche s'est coincée dans une fissure après avoir atterri un double saut.

Elle a été transportée à l'hôpital par mesure de précaution et elle est rentrée au village des athlètes plus tard dans la journée. Blouin a fait le point sur son état via son compte Instagram.

«Merci pour tout votre amour! Je me sens bien! Je me suis débarrassé du médecin. Je vais m'entraîner et voir comment ça se passe. Ça devrait aller !!!»

Blouin est l'une des trois Canadiennes inscrites en slopestyle. Brooke Voigt, de Fort McMurray, en Alberta, et Spencer O'Brien, de Courtenay, en Colombie-Britannique, sont également de la partie.