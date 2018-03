Quatrième gain de suite pour Morris et Lawes

Les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes ont grimpé au sommet du classement lors du tournoi olympique de curling mixte des Jeux de Pyeongchang.

Morris et Lawes ont battu les Suisses Jenny Perrett et Martin Rios 7-2 en six bouts, samedi, pour remporter un quatrième match consécutif.

Le Canada menait 6-2 après cinq bouts et la Suisse a vu sa pierre quitter la maison lors de son dernier lancer au sixième bout, permettant à Morris et Lawes de voler un point. Les Suisses ont ensuite décidé de concéder la victoire.

Plus tard samedi, les Canadiens, qui montrent un dossier de 4-1, se mesureront à Anastasia Bryzgalova et Aleksandr Krushelnitckii, qui représentent les Athlètes olympiques de la Russie.

Les tournois masculins et féminins de curling ont été ajoutés aux Jeux olympiques depuis 1998, mais le tournoi mixte fait ses débuts olympiques.

Chaque équipe est composée d'une femme et d'un homme et les joueurs doivent lancer six pierres plutôt que les huit habituelles. La partie dure huit bouts plutôt que 10.

Morris, qui est originaire d'Ottawa, a décroché l'or aux Jeux de Vancouver, en 2010, alors que Lawes, de Winnipeg, a remporté l'or en 2014, aux Jeux de Sotchi.

Huit équipes prennent part à ce tournoi mixte et les quatre meilleures se qualifient pour la ronde des médailles.