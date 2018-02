Le Québec qui gagne: Marie-Philip Poulin

«Pour moi, c'est Caroline Ouellette. Depuis toute jeune, je savais que c'était une formidable joueuse de hockey. Mais j'ai appris à la connaître et c'est devenu une de mes meilleures amies. Caro, c'est plus qu'une joueuse de hockey, c'est une belle personne. Elle a le don de faire se sentir spéciaux les gens qui l'entourent. Même les filles qui ont un mauvais match, elle arrive à leur faire sentir qu'elles font partie de l'équipe. J'admire ça d'elle.»

«Ça remonte à 2002. Je regardais les Jeux olympiques avec ma mère, dans notre salon en Beauce. Je me souviens des matchs de hockey féminin. C'est là que mon rêve olympique est né. Je ne savais pas trop c'était quoi avant ça. Mais là, j'ai réalisé que c'était gros et que je pourrais peut-être m'y rendre.»

Âge: 26 ans

Palmarès: Médaillée d'or et auteure du but vainqueur aux Jeux olympiques de Vancouver 2010 et Sotchi 2014, 1 médaille d'or et 6 médailles d'argent au Championnat du monde