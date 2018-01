Blessé, Erik Guay renonce aux Jeux olympiques

Skieur « le plus prolifique » jamais produit par le pays, aux dires de Canada Alpin, l'athlète de Mont-Tremblant a souffert de maux de dos tout au cours de la saison. « Malgré les efforts considérables qu'il a déployés pour se rétablir et revenir au meilleur de sa forme, il ne sera pas en mesure de participer aux Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang », a fait savoir Canada Alpin dans un communiqué de presse.

Dans ce même communiqué, Guay affirme que « c'était une décision incroyablement difficile à prendre de rester à la maison ». Malgré tout ce qui a été fait, a-t-il ajouté, il ne croit pas être à « un niveau de performance compétitif et à la hauteur pour représenter le Canada ».

Guay, qui a participé à trois Jeux olympiques pendant sa carrière, se rendra disponible aux journalistes lors d'une conférence téléphonique sur l'heure du midi.

Considérant Guay comme « l'un des leaders le plus fort et déterminé sur l'équipe canadienne », Canada Alpin se désole de ne pas le voir partir avec sa délégation.

« Canada Alpin comptera 13 athlètes dans sa délégation qui participeront aux Jeux dans toutes les disciplines confondues, c'est-à-dire la descente, le super-G, le combiné alpin, le slalom géant, le slalom et l'épreuve par équipe », peut-on lire dans le communiqué.

« C'est vraiment décevant de voir Erik manquer les Jeux olympiques et nous savons que c'était une décision difficile à prendre pour lui », a déclaré dans le communiqué, Martin Rufener, directeur sportif chez Canada Alpin. « Il aurait certainement été un espoir de médaille s'il était en bonne condition physique. Malgré l'absence d'Erik, je suis très fier du contingent d'athlètes que nous envoyons aux Jeux et je sais que nous rendrons le Canada fier. »

Le vétéran skieur, âgé de 36 ans, n'a pas participé à une compétition depuis sa 32e place à la descente de Val Gardena, en Italie, le 16 décembre.

Le lendemain, il avait appris qu'il souffrait d'une rupture de l'anneau fibreux de la quatrième vertèbre lombaire (L4). Depuis, il poursuivait sa rééducation chez lui à Mont-Tremblant.

Guay, champion du monde en titre du super-G et vice-champion de la descente, manquera ainsi sa chance à PyeongChang. Trois fois, il a raté un podium de très peu aux Jeux, terminant 4e du super-G à Turin en 2006 et 5e du super-G et de la descente à Vancouver en 2010. Il totalise 25 podiums au circuit de la Coupe du monde, un sommet chez les skieurs canadiens.