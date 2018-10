La Coupe à Toronto? Pas si vite...

Première étape ce soir à Toronto contre le Canadien, dont les jeunes et la «nouvelle attitude» seront mises à rude épreuve.

L'acquisition de Tavares confère une formidable ligne de centre chez les Leafs, l'une des meilleurs de la LNH. Il s'ajoute à deux centres très doués, Auston Matthews et Nazem Kadri.

Mais aussi bon soit-il, Tavares a mené les Islanders de New York à seulement trois participations en séries au cours de sa carrière de neuf saisons. Comme la majorité des stars de la Ligue, il doit être entouré. Il n'a pas un point par match en carrière, malgré sa réputation de superstar. Il a d'ailleurs seulement trois saisons de 80 points ou plus en carrière.

La présence de Matthews constitue évidemment un atout de taille. Mais il y aussi eu des pertes cet été. L'ailier James Van Riemsdyk a quitté pour Philadelphie. Il avait marqué 36 buts l'an dernier. William Nylander est toujours chez lui, sans contrat. Il avait obtenu 20 buts et 61 points l'an dernier. Le départ du centre Tyler Bozak se fera moins sentir en raison de l'arrivée de Tavares.

Le premier des quatre premiers ailiers, Mitch Marner, est bourré de talent et il devrait connaître une autre saison formidable. Après lui? Patrick Marleau, 27 buts l'an passé, mais 39 ans; Tyler Ennis, dont le contrat a été racheté par le Wild du Minnesota après une saison de huit buts. Enfin, Zach Hyman, 26 ans, 15 buts l'an dernier, un sommet en carrière.

La défense ne s'est pas améliorée. Ron Hainsey, 37 ans, jouera encore au sein de la première paire. Morgan Rielly et Jake Gardiner demeurent de formidables défenseurs offensifs, mais ils ont leurs carences au plan défensif.

Les Maple Leafs ont connu beaucoup de succès en supériorité numérique l'an dernier avec un taux d'efficacité de 25%, au deuxième rang de la LNH à ce chapitre. C'est un but à chaque quatre tentatives, donc presque un but par match, minimum. L'arrivée de Tavares rendra cette unité encore plus redoutable.

Les adversaires des Leafs devront être disciplinés. S'ils évitent les punitions, ils peuvent espérer rivaliser à cinq contre cinq. On l'a vu en rencontres préparatoires. L'entraîneur Mike Babcock a d'ailleurs souligné son insatisfaction à quelques reprises devant le manque d'effort de ses hommes.

Tavares devrait en principe connaître une grande saison. Avec Marner, Matthews, Kadri et Rielly autour de lui en supériorité numérique, il aura de quoi s'amuser.

Mais personne ne sait non plus comment il réagira à la pression des médias torontois, dans sa province d'origine par surcroit.

Brad Richards venait de connaître des saisons de 90 points et de 77 points en 72 matchs à Dallas lorsqu'il a reçu 58 millions des Rangers de New York. Jeff Carter avait marqué en moyenne 38 buts par saison à ses trois années précédentes à Philadelphie avant d'arriver en sauveur à Columbus.

John Tavares vient de recevoir 77 millions pour sept ans. Il y a de la pression sur les Leafs et sur lui. Tavares n'est pas Crosby, ni McDavid. Les journalistes seront sévères s'il connaît un départ de trois points en sept matchs, dont six matchs sans point, par exemple, comme ce fut le cas avec les Islanders l'an dernier, ou une séquence de deux points en neuf matchs, vécue en février.

En principe, les Maple Leafs devraient lutter avec le Lightning de Tampa Bay pour la première place dans la division Atlantique. Ils auront les outils pour percer en séries. Mais les matchs se gagnent sur la glace, pas sur papier, ne l'oublions jamais.

> Participez à notre pool de hockey