Un repêchage qui promet!

Le repêchage de 2018 sera crucial pour le Canadien, avantageusement positionné avec le troisième choix au total et quatre choix de deuxième ronde.

Ce repêchage pourrait définir l'avenir de l'organisation. Comme me le confiait hier l'ancien recruteur en chef des Ducks d'Anaheim, Alain Chainey, le CH pourrait même, avec un peu d'astuce, se retrouver avec deux choix parmi le top 15 et ainsi combler des besoins importants.

Échanger Max Pacioretty pourrait aider l'équipe à améliorer encore davantage sa situation au repêchage. «Que vont-ils faire avec lui? S'ils l'échangent, ils vont peut-être obtenir un choix supplémentaire de première ronde. Avec les quatre choix de deuxième ronde, il pourrait même améliorer sa position avec ce deuxième choix de première.»

Le CH n'est pas le seul sous pression à ce repêchage. Les Islanders de New York, grâce à l'échange de Travis Hamonic aux Flames de Calgary, détiennent les 11e et 12e choix. Les Islanders détiennent aussi deux choix de deuxième ronde. Il sera également beaucoup question du sort de John Tavares d'ici la fin juin.

Les Red Wings de Detroit, en pleine période de reconstruction, possèdent le sixième choix, le 29e (appelé à fluctuer légèrement selon le sort des Golden Knights en séries) et le deuxième choix de la deuxième ronde.

Les Rangers profiteront de leur vente de feu. Ils ont le 9e, le 26e et le 30e choix (appelé à fluctuer légèrement selon le sort du Lightning en séries) en première ronde, et deux choix de deuxième ronde.

Ottawa possède le 4e et le 22e choix de la première ronde. Chicago parlera au 8e et 31e rang (appelé à fluctuer selon le sort des Predators en séries). Enfin, Philadelphie repêchera aux 14e et 19e rang.

Étant donné la popularité de Filip Zadina et Andrei Svechnikov, je m'attends à ce que certaines des équipes mentionnées ci-haut puissent offrir à Marc Bergevin des choix supplémentaires pour s'avancer au troisième rang.

Ne ratez rien de ce repêchage. Il pourrait y avoir de l'action!

