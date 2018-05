Meeting important chez les Sénateurs aujourd'hui...

« Nous avons posé beaucoup de questions à Guy lors de notre meeting de fin de saison, a confié Dorion à la chaîne Postmedia samedi soir. Nous attendons ses réponses. Nous voulions lui donner quelques semaines pour y penser et nous revenir. Nous allons en discuter et ensuite prendre une décision dans les prochaines semaines. »

Il semble y avoir deux irritants majeurs du côté de la direction : le trop peu de séances d'entraînement pendant l'hiver et l'utilisation des jeunes joueurs. On semble prêt à une reconstruction partielle à Ottawa et Pierre Dorion veut s'assurer que Boucher donne toute la chance aux plus jeunes.