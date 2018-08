 Mark Stone s'entend pour un an et 7,35 millions avec les Sénateurs 

Les Sénateurs d'Ottawa ont évité l'arbitrage avec l'ailier Mark Stone, lui offrant un contrat d'un an d'une valeur de 7,35 millions $ US.

L'entente a été conclue le jour où l'équipe et le joueur autonome avec compensation devaient se présenter devant l'arbitre pour déterminer le contrat de Stone pour la saison 2018-2019.

Stone aurait exigé 9 millions $ US en arbitrage, alors que l'équipe lui aurait proposé 5 millions $.

L'athlète de 26 ans de Winnipeg, qui peut devenir joueur autonome sans compensation l'été prochain, a terminé à égalité au premier rang des marqueurs des Sénateurs avec 62 points en seulement 58 matchs alors que l'équipe a terminé au 30e rang de la ligue.

Stone, le défenseur étoile Erik Karlsson et le centre Matt Duchene - les trois meilleurs joueurs d'Ottawa - ont tous les trois avoir la possibilité de devenir joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison.

Les Sénateurs et le défenseur Cody Ceci ont eu une audition devant l'arbitre mercredi, le joueur demandant 6 millions $ et le club lui offrant 3,35 millions $. Une décision est attendue plus tard vendredi.

Stone a marqué au moins 20 buts à chacune de ses quatre saisons complètes dans la LNH, et il a amassé 42 passes, un sommet personnel, l'an dernier.

Ses 381 revirements provoqués depuis le début de la saison 2014-2015 le classent premier dans la LNH, soit 84 de plus que son plus proche poursuivant.

Repêché au 178e rang par les Sénateurs en 2010, Stone totalise 249 points (95 buts, 154 passes) en 307 matchs dans la LNH.

Stone, qui a gagné 3,5 millions $ à chacune des trois dernières saisons, a également récolté cinq buts et huit passes en 27 matchs éliminatoires en carrière.