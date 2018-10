 Canadien-Maple Leafs: Alzner et Plekanec laissés de côté 

C'est ainsi qu'il a justifié sa décision de laisser de côté les vétérans Karl Alzner et Tomas Plekanec pour le premier match de la saison, ce soir, contre les Maple Leafs de Toronto.

«C'est un match sur 82, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. C'est un match, et on révisera pour le deuxième match, selon ce qui va se passer ce soir», a mentionné Julien.

Plekanec, 35 ans, est revenu avec le Canadien l'été dernier, après un bref intermède chez les Leafs. On l'attendait dans un rôle de centre du quatrième trio. Il était aussi logique de s'attendre à le voir sauter son tour de temps à autre, mais peut-être pas aussi tôt dans la saison. Il devait jouer le 999e match de sa carrière ce soir.

La décision est toutefois encore plus lourde de sens pour Alzner. Le défenseur de 30 ans amorce la deuxième année d'un contrat de cinq ans. Et surtout, il était le quatrième homme de fer de la LNH, lui qui a disputé les 622 derniers matchs de ses équipes en saison (dernière absence: 3 mars 2010). Seuls Keith Yandle (715 matchs), Patrick Marleau (707e match ce soir) et Phil Kessel (692 matchs) ont une plus longue séquence que lui.

«Ce ne sont jamais des décisions faciles, a admis Julien. C'est assez évident, ce qui se passe avec ces joueurs. Mais on a le devoir de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'on ne sympathise pas avec certains joueurs. Mais on est ici pour une raison et les joueurs aussi.»

«Tout le monde a connu un bon camp, a rappelé Phillip Danault. La nouvelle mentalité repose sur la rapidité et un sens du jeu offensif. La saison est très longue. C'est seulement un match. Ouellet a mérité sa place, il a vraiment bien joué. La jeunesse, ça fait aussi partie de la game aujourd'hui.»

Dans le cas d'Alzner, la décision est d'autant plus surprenante qu'il est laissé de côté au profit de Jordie Benn, qui n'a pas nécessairement connu un grand camp, et qui est en dernière année de contrat.

«Je n'entrerai pas dans les détails. De ce qu'on a vu au camp, les six défenseurs qu'on a choisis, c'était unanime. Ça ne veut pas dire qu'Alzner n'a pas connu un bon camp. Il était encore meilleur que l'an passé. Mais les six joueurs qu'on a choisis sont ceux avec qui on veut commencer.»

La décision signifie évidemment une petite victoire pour Xavier Ouellet, qui a non seulement gagné son poste avec le Tricolore, mais qui a aussi délogé un vétéran pour le premier match de la saison.

Shaw de retour

L'absence de Plekanec signifie aussi qu'Andrew Shaw effectuera son retour au jeu.

Il s'agit d'une autre décision étonnante, puisque Shaw a seulement participé à deux entraînements complets avec ses coéquipiers, hier et lundi.

L'attaque du CH sera intéressante à surveiller ce soir. Shaw n'a disputé aucun match préparatoire, Domi a été suspendu en deuxième période de son premier match, et Jesperi Kotkaniemi fera ses premiers pas dans la LNH. Ajoutez à cela le fait que Domi n'a pas beaucoup d'expérience au centre, tout comme Matthew Peca d'ailleurs.

On devine que Danault, le seul centre d'expérience, sera amplement sollicité. Julien craint-il de devoir protéger certains joueurs, contre la formidable ligne de centre des Leafs, qui regroupe Auston Matthews, John Tavares et Nazem Kadri?

«Le match est ce soir. C'est ce soir que je dois m'ajuster. Je n'ai pas les réponses en ce moment. En tant qu'entraîneur-chef, je dois être prêt pour tous les scénarios et être prêt à réagir.»

- - -

La formation du Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Byron-Domi-Lehkonen

Hudon-Peca-Shaw

Mete-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Benn

Price

- - -

La formation des Maple Leafs

Marleau-Matthews-Ennis

Hyman-Tavares-Marner

Leivo-Kadri-Brown

Johnsson-Lindholm-Kapanen

Rielly-Hainsey

Gardiner-Zaitsev

Dermott-Ozhiganov

Andersen

