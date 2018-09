Le Canadien blanchi 3-0 face aux Sénateurs

Si Jesperi Kotkaniemi a pris les choses en main et est parvenu à se tailler un poste avec le Canadien de Montréal grâce à ses performances pendant le camp d'entraînement, on ne peut pas en dire autant de tous ceux qui passaient un test final samedi soir.

Le Canadien a conclu un camp d'entraînement positif sur une note négative en s'inclinant 3-0 face aux Sénateurs d'Ottawa au Centre Canadian Tire.

La formation montréalaise a donc perdu ses deux dernières sorties du calendrier préparatoire, chaque fois contre des équipes adverses presque complètes. Elle conclut l'étape préliminaire à la saison régulière avec une fiche de quatre gains et trois revers.

Après avoir offert six bonnes performances, les hommes de Claude Julien ont livré une prestation peu inspirée et l'entraîneur-chef du Tricolore n'a pas hésité à l'admettre lors de sa mêlée de presse.

«Ç'a probablement été notre pire match depuis le début du camp d'entraînement. Je pense qu'on a connu un très bon camp, on a vu de bonnes choses. Aujourd'hui, c'était le dernier soir pour évaluer certains joueurs, et avec un match comme ça, ça rend les choses un peu plus difficiles qu'on l'aurait aimé. J'aurais préféré voir quelque chose de plus positif, mais ça fait quand même deux semaines qu'on voit les joueurs. On va prendre des décisions, et d'ici lundi on devrait avoir nos décisions finales de faites», a fait savoir Julien.

Le Canadien a été limité à 19 tirs en direction du gardien Craig Anderson, et peu d'entre eux ont été vraiment dangereux. L'une des meilleures chances du Tricolore est venue à mi-chemin de la troisième période lorsque Kenny Agostino a vu son tir de l'enclave effleurer la barre transversale.

Julien a aussi pris le temps de brosser un portrait global de l'ensemble du camp.

«Faut pas s'attarder trop sur ce dernier match, parce que les autres matchs ont quand même été bons. On a bien «performé', les joueurs ont montré beaucoup de compétitivité, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé fort. Si on joue six bons matchs sur sept en saison, nous allons être en bonne position. Ce soir, ça n'a pas été un bon match», a enchaîné Julien, qui a identifié Joel Armia comme l'un des joueurs ayant connu une bonne soirée au sein de sa troupe.

Tom Pyatt, au premier vingt, Matt Duchene et Bobby Ryan, en deuxième période, ont marqué les buts des Sénateurs, tous aux dépens de Carey Price. Celui de Ryan a été réussi lors d'un avantage numérique, pendant une punition mineure au défenseur Simon Després.

Duchene a ajouté une mention d'aide et Mark Stone en a obtenu deux.

Un revirement de Michael Chaput a mené au but de Pyatt, tandis que de la mésentente entre les défenseurs Xavier Ouellet et Noah Juulsen a aidé Duchene à doubler l'avance des Sénateurs au milieu de la période médiane.

Appelé à protéger le filet du Tricolore pendant les 40 premières minutes de jeu, Price a fait face à 21 rondelles, dont 14 au deuxième vingt. Price a laissé sa place à Antti Niemi, qui a bloqué les 10 tirs dirigés vers lui en troisième période.

En quatre sorties préparatoires, Price a présenté une fiche de 1-2, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d'arrêts de ,862. Mais ça ne veut pas dire que Julien est inquiet du rendement de son gardien numéro un.

«Je pense que Carey Price va être bien. Je ne pense pas que l'on doive s'en faire avec ça. C'est un bon gardien. C'est un camp d'entraînement pour lui comme pour tout le monde. Il est arrivé bien préparé», a affirmé Julien.

Le Canadien était privé de plusieurs pièces importantes, incluant Kotkaniemi qui est demeuré à Montréal après avoir appris en matinée qu'il avait mérité un poste avec l'équipe. Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen, Victor Mete et Mike Reilly ont également été laissés de côté.

Max Domi était de nouveau absent en raison de la suspension qui lui a été imposée pour son coup de poing au visage d'Aaron Ekblad des Panthers de la Floride le 19 septembre.

Après une journée de congé dimanche, le Canadien tiendra des séances d'entraînement lundi et mardi à Brossard en prévision du match d'ouverture, mercredi soir face aux Maple Leafs de Toronto à l'aréna Scotiabank.