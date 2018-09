Jonathan Drouin: «Je me sens plus explosif»

Mais ça fait maintenant trois jours de suite que Jonathan Drouin est à l'aile, et le Tricolore a visiblement l'intention de donner une vraie chance à Max Domi de se faire valoir au centre. On aura cette semaine une meilleure idée de ses perspectives à cette position, puisque le Tricolore disputera trois matchs préparatoires en quatre jours, aujourd'hui, mercredi et jeudi.

Le Canadien de l'an dernier était tout sauf un monde idéal, et il faut être drôlement optimiste pour croire que ce le sera cette saison, avec des rivaux de division très forts à Toronto, à Boston et aux deux extrémités de la Floride.

Qu'a-t-on vu, exactement? Un Drouin explosif, dynamique, créatif, la crinière au vent, qui a marqué deux fois. Un de ses buts a été marqué sur un tir de pénalité, l'autre au terme d'un joli échange avec Domi et Joel Armia, sur une séquence amorcée par une montée de Drouin en zone neutre.

Jusqu'ici, le changement de position semble lui plaire.

«Au centre, tu as moins d'occasions d'étirer le jeu, de faire patiner les défenseurs. J'ai toujours fait ça dans ma carrière, être proche du défenseur que je couvre dans notre zone, et quand on a la rondelle, sortir de la zone. Même si je n'ai pas la rondelle, ça crée de l'espace pour notre joueur qui la transporte, s'il veut rentrer de mon côté.»

Évidemment, la portée des observations jusqu'ici est limitée. Hier, le premier duo de défenseurs que Drouin devait affronter était formé de Karl Alzner et de David Schlemko, l'équivalent d'un troisième duo dans bien des équipes. S'il joue ce soir, ce sera contre une moitié des Devils du New Jersey (l'autre moitié de l'équipe jouera à domicile contre les Rangers de New York). Le portrait se clarifiera à mesure que le calendrier préparatoire progressera.

Mais Drouin a ciblé un élément-clé qui lui permettra de connaître du succès cette saison, peu importe sa position: la relance de l'attaque. À son avis, qu'il soit au centre ou à l'aile, la qualité des sorties de zone lui permettra de mettre à profit ses talents pour transporter la rondelle.

«L'an passé, c'était un problème, les sorties de zone et partir en groupe de cinq. Aujourd'hui, avec notre nouveau système, ça semble mieux, on étire plus le jeu, on garde la rondelle en zone neutre, donc ça permet aux centres et aux ailiers d'arriver en pleine vitesse avec le gars qui rentre avec la rondelle.»