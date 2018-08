P.K., partout dans le monde

Jean-François Tremblay

La Presse La Presse Suivre @JFTremblay_LP Le week-end dernier, P.K. Subban était à Pierrefonds où se tenait son camp de hockey. Il a ensuite parcouru 5000 km pour retourner s'entraîner à Los Angeles, l'espace de quelques jours seulement. Hier, il était de retour à Montréal pour assister à une collecte de fonds pour sa fondation.

Depuis le début d'un été fort chargé, Subban a offert à ses admirateurs 111 publications Instagram. Vous avez bien lu, 111. Il n'y a pas un 1 de trop. C'est pratiquement une par jour. On perd le compte du nombre d'endroits qu'il a visités depuis l'élimination des Predators de Nashville. On ne sait plus combien de vedettes il a rencontrées, de tous les horizons, à toutes les occasions possibles. Les Terrell Owens ou LeBron James, pourquoi pas Arnold Schwarzenegger.

Special night in LA! @schwarzenegger @officialslystallone Une publication partagée par P.K. Subban (@subbanator) le 3 Juin 2018 à 8 :27 PDT

Il faut prendre la question au deuxième degré, bien sûr, mais est-ce beaucoup de travail, être P.K. Subban ? « Non, pas du tout. En fait, je n'essaie pas d'être "P.K.", j'essaie seulement d'être moi-même. » Subban a aussi documenté presque quotidiennement cet été sa relation naissante avec Lindsey Vonn, étoile planétaire du ski alpin et supervedette aux États-Unis. On les a vus en vacances, dans des événements caritatifs, tirés à quatre épingles dans des soirées mondaines, à l'entraînement, sautant d'une falaise. On les a même vus portant le même maillot sur une photo thématique du 4 juillet qui a fait le tour du monde.

Agrandir « Quand tu es authentique, tout tombe en place. On ne pense pas à "la marque P.K." dans mon équipe de gestion ou dans mon entourage. Nous pensons à ce qui est authentique pour moi », dit P.K. Subban. Photo Bernard Brault, La Presse