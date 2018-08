 «Préoccupé», Max Pacioretty a failli oublier son tournoi de golf 

C'est ce qu'a confié l'attaquant âgé de 29 ans lorsqu'il a rencontré les membres des médias mardi, au club de golf de la Vallée-du-Richelieu.

L'attaquant âgé de 29 ans a profité de l'occasion pour remettre quelques pendules à l'heure. Il a notamment mentionné que les invitations avaient été envoyées à la dernière minute «au cas où quelque chose se produirait».

Pacioretty a connu un été mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le numéro 67 du CH a notamment fait l'objet de rumeurs de transaction pendant la séance de repêchage de la LNH en juin, avant de changer d'agent et de se retrouver bien malgré lui mêlé à toute une controverse entourant l'hypothétique absence de l'état-major du Tricolore du tournoi de golf du capitaine.

Vérification faite, de nombreux membres de la direction, dont le président et propriétaire Geoff Molson et le directeur général Marc Bergevin, ont participé à l'événement. L'entraîneur-chef du CH, Claude Julien, de même que celui du Rocket de Laval, Joël Bouchard, étaient également sur place. Tout comme d'anciens joueurs, tels que Sergio Momesso, et d'autres actuels, comme Jonathan Drouin, Nicolas Deslauriers, Charles Hudon et Jeff Petry, notamment.

