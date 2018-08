La (nouvelle) chance de Xavier Ouellet

(Québec) « J'ai parlé à Joël Bouchard un peu avant de signer. Je lui ai dit : "Si je viens à Montréal, je ne veux pas jouer pour toi." Il m'a dit : "Sais-tu quoi ? Je n'ai pas le goût d'être ton entraîneur non plus." Il va y avoir de la compétition au camp d'entraînement, c'est une bonne chose. Je suis prêt physiquement et mentalement. »

« J'ai 150 matchs d'expérience dans la LNH, je me sens comme un joueur de la LNH. C'est à moi d'y aller et de le prouver à l'organisation. Je l'ai fait par le passé, je me sens prêt à le refaire. »

UNE 10E ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

Après une année au PEPS de l'Université Laval, puis huit autres à l'aréna de L'Ancienne-Lorette, le Pro-Am Gagné-Bergeron s'est déplacé hier au Centre Vidéotron. Rien de trop beau pour la 10e édition. L'événement était rendu trop gros pour son ancien domicile. Hier, ils étaient environ 10 000 à avoir acheté leur billet 25 $ pour regarder des amateurs jouer avec des pros. Chacun des joueurs amateurs avait payé 3000 $ ce privilège, ce qui fait que plus de 400 000 dollars ont été remis à cinq causes : Leucan, Pignon bleu, ainsi que les fondations Philippe-Boucher, Simple Plan et Maurice-Tanguay. « C'est ce qui est beau dans l'amitié des joueurs de la LNH, surtout les Québécois, a expliqué Simon Gagné. Les gars, on les appelle et c'est oui tout de suite. On regarde la formation, ce n'est pas n'importe qui. » « Ça montre à quel point les gens de Québec sont passionnés de hockey, a dit David Savard. Voir 10 000 personnes se déplacer pour un match qui n'est pas de la LNH, ça prouve à quel point le monde de Québec adore le hockey et espère avoir un club. »

ALEX CHIASSON EN ATTENTE

Alex Chiasson est toujours sans contrat, quelques mois après avoir gravé son nom sur la Coupe Stanley comme porte-couleurs des Capitals de Washington. « Je laisse les choses se placer. Avec ce que j'ai vécu la saison dernière, je pense que ça m'aide. J'ai beaucoup d'expérience en séries et le fait de sortir vainqueur est un atout pour moi. » Chiasson a reconnu qu'être laissé de côté en finale avait été difficile, mais ajouté que personne ne pourrait lui enlever sa bague de la Coupe Stanley. Par ailleurs, il a réagi vivement quand on lui a demandé s'il était content d'avoir pu renouer avec Jonathan Marchessault, après que les deux grands amis eurent convenu d'observer une trêve de communications durant la finale. « Pourquoi j'aurais arrêté de lui parler ? Plusieurs ont parlé de moi et Jon, que ça allait affecter notre amitié, mais on est restés des meilleurs amis. On se côtoie le plus possible et notre amitié ne changera pas. »