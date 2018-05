 DG de l'année : Cheveldayoff, Yzerman et McPhee finalistes 

Cheveldayoff, des Jets de Winnipeg, en est à sa première nomination et il a mené son équipe à la meilleure saison de son histoire. Les Jets ont signé 52 victoires et ils ont obtenu 114 points, en route vers une première participation en finale de l'Association Ouest.

Depuis son arrivée à Winnipeg, le 8 juin 2011, Cheveldayoff a réussi à garder les services de quelques joueurs importants, dont les défenseurs Dustin Byfuglien et Toby Enstrom ainsi que les attaquants Bryan Little et Blake Wheeler, en plus d'ajouter plusieurs bons choix de première ronde à sa formation, comme Mark Scheifele (2011), Jacob Trouba (2012), Josh Morrissey (2013), Nikolaj Ehlers (2014), Kyle Connor (2015) et Patrik Laine (2016).

À la date limite des échanges, Cheveldayoff a notamment acquis Paul Stastny des Blues de St. Louis. Le joueur de centre a récolté six buts, dont trois victorieux, et 15 points en 14 matchs éliminatoires.

Yzerman, du Lightning de Tampa Bay, a aidé son équipe à établir des records au chapitre des victoires (54) et des points (113). Le Lightning a remporté un premier titre de section depuis 2004 et il a accédé à la finale de l'Association Est pour une troisième fois en quatre saisons.

Le Lightning de Yzerman est composé de plusieurs joueurs déjà établis depuis quelques saisons, comme les attaquants Nikita Kucherov et Steven Stamkos ou encore le défenseur Victor Hedman. Yzerman a toutefois bien tiré son épingle du jeu pour aller chercher le défenseur Mikhail Sergachev dans une transaction en plus de faire signer un contrat aux joueurs autonomes Chris Kunitz et Dan Girardi.

Yzerman, qui est en nomination pour une troisième fois et qui a été nommé le directeur général de l'année en 2014-15, a fait l'acquisition de l'attaquant J.T. Miller et du défenseur Ryan McDonagh, tous deux des Rangers, à la date butoir des échanges.

Ayant dû composer avec le premier repêchage d'expansion de la LNH depuis 2000, le travail de McPhee a rapidement fait son oeuvre pour les Golden Knights de Vegas. L'équipe est devenue la première des quatre sports professionnels majeurs en Amérique du Nord à gagner le titre de sa section dès sa première saison.

Les Golden Knights ont gagné 51 parties et ils ont obtenu 109 points. Ils affrontent les Jets en finale de l'Association Ouest. Onze joueurs de la formation de Vegas ont connu la meilleure saison de leur carrière au niveau des points, dont William Karlsson (78), Jonathan Marchessault (75), David Perron (66), Reilly Smith (60) et Erik Haula (55).

McPhee a été finaliste en 2009-10, alors qu'il dirigeait les Capitals de Washington. L'équipe avait gagné le trophée des Présidents remis à la formation ayant amassé le plus de points en saison.

Le gagnant sera connu le 20 juin, lors de la remise des trophées de la LNH, qui se tiendra à Las Vegas.