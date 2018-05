Repêchage: les atouts de Marc Bergevin

L'ancien recruteur en chef des Ducks d'Anaheim a vu son organisation opter pour cette stratégie en 2003.

«Ryan Getzlaf était cinquième sur notre liste et Corey Perry, huitième. Nous avons pu repêcher Getzlaf au 19e rang. Quand on a réalisé que Perry était encore disponible en fin de première, on a demandé aux Stars de Dallas si leur deuxième choix de première ronde était disponible en retour de deux choix de deuxième ronde. Ils nous ont répondu que si le joueur ciblé était repêché avant le 28e rang, ils allaient conclure l'échange avec nous. Je suis convaincu que Marc Bergevin va tenter de faire la même chose avec les quatre choix de deuxième ronde qu'il détient.»

Cette stratégie pourrait aussi permettre à l'équipe d'éviter le piège de repêcher un joueur en fonction des besoins de l'organisation à des positions précises.

Le Canadien manque cruellement de centres de premier plan et de défenseurs gauchers, mais les meilleurs joueurs disponibles après Rasmus Dahlin demeurent, selon une majorité d'observateurs, des ailiers: Filip Zadina, Andrei Svechnikov et Brady Tkachuk.

«Je sais qu'ils ont un besoin urgent de centres et de défenseurs, indique celui qui agit désormais à titre d'analyste à TVA Sports. Mais avec leurs quatre choix de deuxième tour, ils vont sans doute regarder quelles équipes détiennent plus d'un choix de première ronde. Les Rangers en ont trois et les Islanders en ont deux.»

«C'est peut-être possible pour Marc Bergevin d'échanger quelques choix de deuxième ronde pour obtenir un deuxième choix de première et repêcher un centre ou un défenseur gaucher plus tard en première ronde.»

L'ancien recruteur des Ducks dit n'avoir jamais senti de pression de la part de son organisation pour repêcher un joueur à une position précise.

«Ça ne m'est jamais arrivé en 20 ans avec les Ducks. On a toujours pris le meilleur joueur disponible, peu importe sa position. Si tu repêches trop de bons ailiers ou trop de bons défenseurs, ça deviendra de bons atouts éventuellement pour des échanges afin de combler ses besoins. Ceci dit, on a déjà tenté de combler des besoins avec nos choix de deuxième et troisième rondes. C'est arrivé du côté des gardiens de but. Chez les Ducks, on n'avait pas le droit d'en repêcher en première ronde. On a repêché Ilya Bryzgalov et John Gibson en deuxième ronde, Frederik Andersen en troisième ronde.»

Le talent d'abord

Chainey estime aussi que l'avenir de Max Pacioretty avec le Canadien pourrait dicter la stratégie du CH au repêchage. «Que vont-ils faire avec lui? S'ils l'échangent, ils vont peut-être obtenir un choix supplémentaire de première ronde. Avec les quatre choix de deuxième ronde, ils pourraient même améliorer leur position avec ce deuxième choix de première.»

Notre homme dit avoir toujours repêché le meilleur joueur disponible sur sa liste, peu importe les besoins de l'organisation.

«De toute façon, les besoins de l'organisation peuvent changer très rapidement, rappelle-t-il avec justesse. Les Red Wings de Detroit ont le mérite de toujours repêcher les joueurs les plus talentueux, peu importe leur position, de la première à la dernière ronde. Ça leur a permis d'obtenir des joueurs de talent dans les rondes plus tardives [Zetterberg, Datsyuk, entre autres].»

Alain Chainey possède encore de nombreuses antennes dans le milieu. Selon ce qu'il entend, Svechnikov et Zadina semblent les choix logiques au deuxième et troisième rangs. Il faudra voir si les Hurricanes de la Caroline voudront, avec le deuxième choix, réunir Zadina à son centre de l'équipe de la République tchèque junior, Martin Necas. Celui-ci a constitué le choix de premier tour des Hurricanes en 2017.

«On dit de Svechnikov qu'il est le meilleur patineur du repêchage, avec un très haut niveau d'habiletés. Et Zadina serait le meilleur marqueur de cette cuvée. Par la suite, certains joueurs ont eu moins de publicité. Quinn Hughes est un jeune défenseur extraordinaire. Il a été choisi au sein de l'équipe américaine au Championnat mondial, il faut le faire à 18 ans. Son coach à l'Université du Michigan l'a même comparé à Bobby Orr. Le fameux centre finlandais Jesperi Kotkaniemi vient de connaître un grand Championnat mondial des moins de 18 ans. Ces jeunes-là gagnent beaucoup de points. Les listes pourraient changer quand les organisations tiendront leurs meetings finaux ces prochaines semaines.»

Comment le Canadien a-t-il obtenu ses quatre choix de deuxième tour?

35e rang: Son propre choix

38e rang: Obtenu de Chicago avec Phillip Danault pour Tomas Fleischmann et Dale Weise

56e rang: Obtenu de Toronto pour Tomas Plekanec

59e rang: Obtenu de Washington pour Lars Eller