Les Bruins et les Flames joueront en Chine

La Ligue nationale de hockey retournera en Chine en septembre 2018 pour y tenir deux matchs préparatoires entre les Bruins de Boston et les Flames de Calgary, ont annoncé conjointement mercredi les dirigeants de la LNH et de l'Association des joueurs.

La Presse Canadienne New York

Le samedi 15 septembre, les Flames seront les hôtes des Bruins à Shenzhen. Quatre jours plus tard, ce sera au tour des Bruins de jouer le rôle de club-hôte, à Pékin.

«Je crois que ce sera une grande expérience pour nos joueurs, a déclaré le directeur général des Flames, Brad Treliving, dans un communiqué.

«Il s'agit d'une merveilleuse opportunité de découvrir une nouvelle culture tout en faisant la promotion de notre ligue et de notre produit.»

Ce sera les troisième et quatrième matchs que la LNH présente en Chine. En septembre 2017, les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles avaient croisé le fer à Shanghaï et à Pékin.

«Chaque fois que vous pouvez participer à un tel voyage en groupe, ça aide à bâtir la chimie d'une équipe, a fait remarquer le joueur de centre Sean Monahan.

«Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est important, a-t-il enchaîné. Vous souhaitez toujours découvrir le plus d'endroits au monde que possible. De le faire avec vos coéquipiers, vos amis, ce sera spécial.»

Selon le communiqué conjoint, cette annonce vient confirmer l'engagement de la LNH et de l'Association des joueurs à promouvoir le sport mondialement, tout en accentuant la stratégie internationale des deux organisations.

Les Bruins ont organisé des camps de hockey pour jeunes à Shanghaï et à Pékin pendant les étés de 2016 et 2017.

Par ailleurs, en 2013, Lanny McDonald, Colin Patterson, Perry Berezan, Dana Murzyn, Joel Otto, Jim Peplinski et Jamie Macoun, tous d'anciens joueurs des Flames, sont allés à Hong Kong pour promouvoir le hockey.

Dans le but de promouvoir le hockey en Chine, les Canucks et les Kings avaient participé à des écoles de hockey l'an dernier.