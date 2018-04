Les Golden Knights servent une correction aux Sharks

À leur première année d'existence, les Golden Knights n'ont toujours pas connu la défaite en séries et ils ont servi une correction de 7-0 aux Sharks de San Jose, jeudi soir, lors du premier match de leur série demi-finale de l'Association Ouest.

Le deuxième affrontement de cette série aura lieu samedi soir, au T-Mobile Arena de Las Vegas.

La troupe de Gerard Gallant, qui avait balayé les Kings de Los Angeles en première ronde, a touché la cible trois fois en 91 secondes au premier vingt et elle a infligé un premier revers en séries aux Sharks.

Jonathan Marchessault a amassé un but et deux aides, Erik Haula, James Neal et Alex Tuch ont tous les trois récolté un but et une assistance tandis que Cody Eakin, Shea Theodore et Colin Miller ont aussi enfilé l'aiguille pour les Golden Knights.

Marc-André Fleury a été parfait devant 33 tirs et il a enregistré un troisième jeu blanc en cinq départs depuis le début des séries. Le gardien des Golden Knights n'a alloué que trois buts lors du présent tournoi printanier.

Les Sharks n'ont pas été dans le coup après avoir balayé les honneurs de leur série contre les Ducks d'Anaheim. Ils ont même vu l'attaquant Evander Kane écoper une pénalité majeure de cinq minutes pour un double-échec au visage de Pierre-Édouard Bellemare, un geste qui pourrait lui valoir une suspension.

Martin Jones a subi les foudres de l'attaque de l'équipe locale et il a cédé cinq fois devant 13 lancers. Aaron Dell s'est amené en relève devant le filet des Sharks et il a stoppé 19 des 21 rondelles dirigées vers lui.