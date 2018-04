 Repêchage : la LNH souhaite ajouter du suspense à la loterie 

Associated Press New York

Au lieu de révéler en entier la liste des 15 premières sélections comme elle l'a fait dans le passé, la LNH fera patienter ses partisans quelques heures de plus afin de connaître les détenteurs des trois premiers choix.

Les rangs de sélection 15 à 4 seront révélés avant le début du deuxième match de deuxième tour entre les Golden Knights de Las Vegas et les Sharks de San Jose. Les trois sélections restantes seront ensuite divulguées au cours du deuxième entracte de la rencontre.

Le repêchage de 2018 aura lieu à Dallas, les 22 et 23 juin. À 18,5%, les Sabres de Buffalo ont les plus grandes probabilités de mettre la main sur le premier choix. Ils ne peuvent descendre plus bas qu'au quatrième échelon.

Le Canadien de Montréal, 28e avec 71 points en 2017-18, a quant à lui 9,5% des chances de mettre la main sur le premier choix. Les 15 équipes n'ayant pas pris part aux séries éliminatoires peuvent hériter du premier rang au total.