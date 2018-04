Dominique Ducharme: «Je suis prêt»

Ducharme, L'entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs de Drummondville, venait de compléter sa journée de bilan auprès de ses joueurs lorsqu'il a répondu aux questions de La Presse par téléphone.

Drôle de hasard: à peine quelques minutes auparavant, le Canadien confirmait le congédiement de l'entraîneur Sylvain Lefebvre, à la barre de son club-école depuis six saisons.

«Je vais voir ce qui va arriver, a commencé par dire Ducharme. Chez les juniors, j'ai un peu fait le tour. J'ai dirigé des équipes en reconstruction, j'ai dirigé des équipes qui avaient été bâties pour gagner, j'ai dirigé les 22 meilleurs joueurs juniors au pays. Comme tout le monde, j'entends des choses sur ce qui se passe avec le Canadien, je suis au courant des rumeurs. Mais sans plus.»

Ducharme a admis avoir eu des discussions avec «quelques équipes» de la Ligue nationale, sans toutefois aller plus loin. Il semble assez évident, par contre, que c'est lui qui possède le profil le plus alléchant pour le Canadien, qui aura besoin d'un solide coup de barre, à commencer par son club-école de Laval. Le Rocket a conclu la dernière saison au 30e et dernier rang de la Ligue américaine.

«Je me retrouve dans une belle situation parce que je me sens prêt, a-t-il ajouté. Je regarde un peu ma carrière d'entraîneur, et je me dis que dans ma progression, un poste chez les professionnels, c'est la prochaine étape.»

Ducharme est encore sous contrat pour deux ans avec les Voltigeurs, «mais il n'y a rien dans ce contrat qui ne va m'empêcher de faire le saut chez les pros», a-t-il tenu à préciser.