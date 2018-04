Carey Price montré du doigt par Marc Bergevin

« Si Carey ne connaît pas la saison qu'il a connue, on ne serait pas ici en train de parler de la même chose », a affirmé le directeur général Marc Bergevin, en fin d'après-midi au centre d'entraînement de Brossard.

Lors de ce bilan de fin de saison, auquel le propriétaire Geoff Molson a aussi pris part, les performances du gardien de but ont été un chaud sujet de discussion.

« Carey n'a pas été bon cette saison, on ne va pas essayer d'embellir la situation, a ajouté Marc Bergevin. Il a connu une performance à la baisse, et on avait besoin que Carey redevienne le gardien qu'il a déjà été. Pour nous, ça commence avec Carey. Il faut qu'il soit meilleur [la saison prochaine], et ce, à partir du premier jour de la saison. »

Au cours de l'exercice, le propriétaire Geoff Molson en a aussi profité pour rappeler que des changements vont être effectués au sein de l'organisation, sans toutefois entrer dans les détails.

Il a aussi été beaucoup question de l'attitude de certains joueurs, qui a miné les efforts de l'équipe selon les deux dirigeants.

« L'attitude est une partie du problème, mais nous n'avons pas été assez bons, et il y a des changements qui s'en viennent », a promis M. Molson.

Les deux hommes n'ont pas voulu dire si les adjoints de l'entraîneur Claude Julien allaient être de retour, ou si les entraîneurs du club-école à Laval allaient être de retour eux aussi.

Marc Bergevin a toutefois tenu à dire qu'il n'était pas question de retirer le C du capitaine à Max Pacioretty, et que le joueur au numéro 67, fort émotif lors de sa sortie plus tôt en matinée, faisait encore partie des plans, malgré les rumeurs d'échange qui ont circulé à son sujet cet hiver.

Le Canadien a aussi promis de faire un effort au chapitre de la transparence auprès de ses partisans. « Au chapitre des communications, on peut en donner plus aux fans », a ajouté Geoff Molson.

Ce commentaire survient quelque deux semaines après le départ de Donald Beauchamp, de longue date le vice-président principal des communications du Canadien.