Lernout, McCarron et Rychel cédés à Laval

La saison du Canadien a pris fin samedi, mais elle se poursuit pour trois joueurs. Le défenseur Brett Lernout et les attaquants Michael McCarron et Kerby Rychel ont été cédés au Rocket de Laval.

Le club-école du Canadien conclura sa saison samedi prochain, contre les Marlies de Toronto. Avec deux matchs à disputer, l'équipe de Sylvain Lefebvre partage le dernier rang du circuit avec les Monsters de Cleveland. Les deux équipes totalisent 58 points.

Le Rocket est au coeur d'une séquence de 10 défaites d'affilée, sa dernière victoire remontant au 16 mars.

McCarron a obtenu une aide en 18 matchs avec le Tricolore cette saison. Rychel, lui, a été nettement plus visible, avec un but et une passe en seulement quatre matchs, et 13 mises en échec.

Enfin, Lernout a lui aussi obtenu une passe en 18 matchs, mais s'est relativement bien débrouillé dans son rôle de défenseur de troisième duo. Il a servi 56 mises en échec.