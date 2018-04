 Canadien: quand tous les défenseurs connaissent leur pire saison... 

«Probablement ma pire saison dans cette ligue, a répondu le défenseur hier matin à Brossard. Pour moi, honnêtement, c'est une saison à oublier. J'ai été blessé, j'ai dû entrer et sortir de la formation, alors, ç'a été une saison difficile, et aussi très longue. Je pensais vraiment que nous allions être meilleurs que ça en défense cette saison, comme tout le monde le pensait.»

Tout le monde, ça comprend la direction du Canadien, qui n'aurait jamais cru voir cette défense s'écrouler comme elle l'a fait. Mais au moment où le Canadien se prépare à affronter les Red Wings, ce soir à Detroit, c'est pourtant la réalité.

Pour être très précis, le Canadien a accordé 257 buts cette saison. Seuls six autres clubs ont fait pire à ce chapitre. Exception faite des saisons écourtées, le club montréalais n'avait pas accordé autant de buts depuis la saison 1996-1997, quand l'équipe avait alors donné un généreux total de 276 buts à ses rivaux.

Le problème, c'est que David Schlemko n'a pas été le seul à vivre sa pire saison.

«C'est étrange qu'autant de nos défenseurs aient connu leur pire saison en même temps, répond Karl Alzner. D'ordinaire, ça n'arrive pas comme ça, et il faut essayer de se demander pourquoi c'est arrivé. Dans mon cas, oui, ç'a été ma saison la plus décevante. Je ne suis pas trop content de ma saison.

«Notre groupe de défenseurs, nous n'avons jamais été sur la même longueur d'onde pendant toute la saison. Nous n'avons pas été assez rapides, et nous avons été incapables de neutraliser les jeux de l'adversaire. Plusieurs gars ici ont dû apprendre un nouveau système de jeu, et ça a pris trop de temps avant qu'on y arrive.»

Des défaites et des disputes

Avec les erreurs ont suivi les défaites, et avec les défaites ont suivi... les petites disputes de vestiaire. En entrevue avec La Presse début janvier, Al Montoya, qui avait été le gardien réserviste du club avant d'être échangé à Edmonton le 4 janvier, avait confié à quel point l'atmosphère était devenue lourde dans le vestiaire montréalais.

«Al a raison, admet Karl Alzner. Lui et moi, on en parlait d'ailleurs très souvent. Quand les défaites se succèdent comme ça, les gars se mettent à se montrer du doigt. Personne n'aime être accusé, mais pendant ce temps, personne ne cherche à trouver des réponses, alors qu'il faudrait se regarder un peu dans le miroir. En même temps, c'est une réaction normale que de tenter de trouver la raison du problème et de dire tout haut ce qu'on pense à tel gars ou à tel autre gars.»

Il y a aussi que la cohésion d'ensemble peut être difficile à atteindre quand il y a des portes tournantes près des casiers des défenseurs. En tout, le Canadien a fait appel à 14 défenseurs depuis le début de la saison.

«La saison dernière, j'ai joué avec le même coéquipier en défense pendant toute l'année, souligne Schlemko. Ça fait une grosse différence. Ainsi, on se met à connaître les tendances de l'autre, on sait comment il va réagir dans chaque situation.»

Karl Alzner est bien d'accord.

«Chaque entraînement ou presque, cette saison, on était là à attendre de voir la formation qui allait être affichée sur le tableau, pour savoir avec qui on allait jouer. Il faut savoir où notre partenaire va se trouver sur la glace, savoir reconnaître sa voix. Ça fait une grande différence.»

«Pas assez bons»

Avec encore deux matchs à disputer à cette saison de misère, la défense montréalaise pourrait donc franchir la barre des 260 buts accordés. Un «exploit», en quelque sorte: au cours des huit dernières saisons, le Canadien n'avait jamais accordé plus de 240 buts.

«Dans la formation défensive, de haut en bas, nous n'avons pas été assez bons, conclut David Schlemko. Il y a des soirs où on donnait trop de buts, des soirs où on ne marquait pas. On n'a jamais été capables de trouver un rythme. On a eu une série de cinq victoires de suite à la fin novembre, mais à part ça, je ne peux penser à un seul moment où nous avions trouvé notre rythme.»

