 Andrew Shaw: saison terminée... et décision à prendre 

Doug Shaw, père de l'attaquant du Canadien, a confirmé à La Presse que la saison de son fils était terminée. C'est une blessure au genou gauche, aggravée lors d'un match face aux Stars de Dallas le 13 mars au Centre Bell, qui explique l'absence de Shaw, qui a dû rater les sept derniers matchs de l'équipe, et qui devra aussi rater les cinq rencontres qui restent au calendrier de la formation montréalaise.

«Il a dû porter une orthèse au genou et il n'était déjà pas au sommet de sa forme avant le match contre Dallas», a expliqué Doug Shaw en entrevue téléphonique avec La Presse. «Il n'a pas subi de commotion cérébrale ce soir-là contre les Stars, mais il a aggravé sa blessure [au genou] en chutant sur la glace, à la suite de sa collision avec [Greg] Pateryn.»

Le jeu en question, survenu lors de la troisième période de la partie face au club de Dallas, avait entraîné un violent contact entre Shaw et le défenseur des Stars.

Shaw s'était écroulé à la suite de la collision et avait eu besoin d'aide pour quitter la patinoire. La semaine suivante, lors de la réunion des directeurs généraux de la LNH en Floride, Marc Bergevin, DG du Canadien, avait affirmé que l'attaquant ontarien n'avait pas subi de commotion cérébrale sur le jeu.

Une opération?

Shaw, il faut le préciser, traînait déjà cette blessure au genou gauche depuis le match du 13 janvier au Centre Bell, contre les Bruins de Boston. Il avait réussi un retour au jeu le 28 février, disputant sept matchs avant de tomber au combat face aux Stars.

«Il n'aurait probablement pas dû disputer ces matchs-là après sa blessure contre Boston, a ajouté Doug Shaw. Mais il a déjà aussi joué malgré des côtes fracturées et aussi avec une épaule mal en point quand il était à Chicago avec les Blackhawks.»

Selon ce qu'il a été permis d'apprendre, le joueur du Canadien tente maintenant de déterminer s'il devra ou non subir une opération pour réparer les dommages à son genou. À cette fin, il s'est rendu dans la région de Toronto pour obtenir l'opinion d'un spécialiste.

Shaw, 26 ans, a pris part à 51 matchs cette saison, récoltant 10 buts et 10 mentions d'aide, pour un total de 20 points. Le Canadien lui avait accordé une prolongation de contrat de six ans en juin 2016, d'une valeur totale de 23,4 millions US.