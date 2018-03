Geoff Molson: «Inacceptable à tous les niveaux»

Molson a confirmé ce que Marc Bergevin avait lui-même annoncé le mois dernier, soit que Bergevin sera de retour en poste comme directeur général la saison prochaine. Mais il a livré un fort message d'insatisfaction.

«On le sait tous, c'est une saison très difficile pour nous, dans tous les domaines. Marc et moi, on se parle toujours de la situation. Il sait que la performance de l'équipe est inacceptable à tous les niveaux», a indiqué Molson, rencontré à l'école primaire Le Carignan, de Montréal-Nord, où le roi et la reine des Belges étaient présents pour visiter une des patinoires communautaires du Canadien.

«Nous avons un plan, a poursuivi Molson. C'est très important pour moi et il le sait. Et ça touche tous les domaines. Je parle du leadership, du développement, du recrutement, des joueurs dans l'équipe. Il faut s'améliorer, et on n'a pas été capables de le faire cette année. C'est ça la situation, il faut réussir et j'ai confiance en Marc pour gérer cette transition. Mais il est au courant qu'il faut que ça s'améliore.»

Ces derniers mois, la question de l'embauche d'un président des opérations hockey, un poste qui s'insèrerait entre Bergevin et Molson dans la hiérarchie, a souvent été évoquée. Le propriétaire du CH ne semble toutefois pas chaud à l'idée.

«Ce sera à déterminer, mais en général, oui, on gardera la même structure. Je n'ai pas l'intention de restructurer les choses. La structure qu'on a en ce moment peut bien fonctionner, même si cette année, ça n'a pas fonctionné à presque tous les niveaux. On va s'ajuster autrement.»

Cela dit, Molson a sous-entendu que des changements pourraient survenir ailleurs dans l'organigramme.

«Il faut regarder partout pour savoir où ça peut changer. Ça inclut le développement, les joueurs, les jeunes. Il faut se regarder dans le miroir après une saison comme celle-là et se demander: est-ce qu'on a toutes les bonnes personnes en place? Et c'est ça qu'on va faire.»

Le Canadien présente une fiche de 26-33-12 cette saison. Avec 64 points, les Montréalais occupent le 26e rang au classement général de la LNH. L'équipe n'a virtuellement plus de chances d'accéder aux séries, ce qui lui vaudra une deuxième exclusion en trois ans. Dans l'intervalle, sa seule participation, le printemps dernier, s'est terminée dès le premier tour, par une défaite en six matchs contre les Rangers de New York.