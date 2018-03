 James Reimer effectue 46 arrêts et les Panthers blanchissent les Bruins 

À son premier départ en six parties, Reimer a enregistré son troisième blanchissage de la campagne. Nick Bjugstad a amassé un but et une aide alors que Vincent Trocheck et Aaron Ekblad ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. Evgenii Dadonov a mis la table pour deux réussites des siens.

Les Panthers se sont approchés à trois points des Devils du New Jersey et du dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. La formation de la Floride a gagné 11 de ses 13 dernières parties à domicile et ils ont deux matchs de plus à disputer que les Devils.

Anton Khudobin a stoppé 25 lancers pour les Bruins, qui ont été blanchis pour une première fois depuis leur deuxième match de la saison. Ils avaient perdu 4-0 aux mains de l'Avalanche du Colorado, le 9 octobre.

Aleksander Barkov a obtenu sa 45e aide de la campagne et un 70e point. Il est devenu le premier joueur des Panthers depuis Olli Jokinen, en 2007-08, à atteindre le plateau des 70 points dans une même saison.