Fleury récolte sa 400e victoire en carrière

Associated Press

Philadelphie

Marc-André Fleury a réalisé 38 arrêts pour devenir le 13e gardien de but de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 400 victoires en carrière, Ryan Carpenter a inscrit le but vainqueur avec 2:40 à écouler en troisième période et les Golden Knights de Las Vegas ont battu les Flyers de Philadelphie 3-2, lundi soir.