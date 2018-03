Patrik Laine meilleur que les Rangers

À 19 ans, Laine a porté sur ses épaules cette victoire, enfilant ses 36e, 37e et 38e buts de la saison. Âgé de 18 ans et 302 jours, Laine était devenu le plus jeune joueur à avoir enfilé trois tours du chapeau, mais voilà qu'un an c'était écoulé depuis son dernier exploit. Laine pointe présentement au deuxième rang du tableau des pointeurs de la LNH, avec deux buts de retard sur derrière Alex Ovechkin des Capitals de Washington, le meneur.

Le Finlandais a récolté au moins un point lors de ses neuf derniers matchs (13 buts et six aides) et a marqué plus d'un but à quatre de ses cinq derniers affrontements.

Steve Mason a réalisé 31 arrêts pour permettre aux Jets de mettre la main sur une troisième victoire consécutive. La troupe de Paul Maurice a récolté au moins un point à ses sept derniers duels à l'étranger (6-0-1) et présente un dossier de 14-6-5 face à des équipes de l'Association de l'Est.

Henrik Lundqvist a stoppé 31 lancers dans la défaite. Il s'agissait de la première défaite des Rangers au cours de leurs quatre derniers matchs.