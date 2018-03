Des bourses pour 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs

La Presse

Depuis 2008, le Canadien de Montréal et la Fondation de l'athlète d'excellence (FAEQ) s'unissent afin de remettre des bourses dédiées aux étudiants-athlètes québécois les plus prometteurs en hockey. Hier, avant le match contre les Islanders de New York au Centre Bell, 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs ont reçu une bourse de 1500 $ de l'organisation du Canadien.