 Petr Mrazek remporte son premier match devant le filet des Flyers 

Nolan Patrick a inscrit le but décisif en milieu de troisième période et le gardien Petr Mrazek a réalisé 19 arrêts pour remporter son premier départ devant le filet des Flyers par la marque de 2 à 1 sur les Blue Jackets de Columbus, jeudi.

Aaron Bracy Associated Press Philadelphie

Claude Giroux a marqué le premier but de Philadelphie, en plus d'ajouter une mention d'aide sur le but de Nolan Patrick. Shayne Gostisbehere a récolté deux aides pour les Flyers (32-19-10) qui ont remporté une quatrième victoire de suite.

La formation de la Pennsylvanie compile une fiche de 8-0-2 au cours de ses dix dernières parties. Grâce à cette séquence favorable, les Flyers ne sont plus qu'à trois points derrière les Capitals de Washington et à deux points des Penguins de Pittsburgh, qui occupent les deux premières positions de la division Métropolitaine.

Artemi Panarin a marqué le seul but des Blue Jackets de Columbus (30-26-5).

Le gardien Petr Mrazek enfilait l'uniforme des Flyers pour la première fois après avoir été acquis dans une transaction avec les Red Wings de Détroit.

Nolan Patrick a réussi le but gagnant lors d'un avantage numérique avec un peu plus de dix minutes à jouer en troisième période. Il a récupéré un retour de lancer de Shayne Gostisbehere pour battre le gardien adverse d'un tir du revers.