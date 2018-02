 Dion Phaneuf marque un autre but et les Kings ont le dessus sur les Jets 

Dion Phaneuf a profité d'une supériorité numérique pour marquer son troisième but en quatre matchs avec les Kings de Los Angeles dans une victoire de 4-3 contre les Jets de Winnipeg mardi soir.

Alec Martinez a fait vibrer les cordages lors d'une supériorité numérique et Dustin Brown a ajouté le filet victorieux tard en troisième but.

L'ancien du Canadien Torrey Mitchell a complété pour la formation californienne tandis que le gardien Darcy Kuemper remportait un cinquième départ consécutif après avoir bloqué 30 rondelles.

Anze Kopitar a inscrit le 800e point de sa carrière sur le but de Brown, à son 900e match dans la LNH.

Patrik Laine a obtenu un but et une mention d'aide. Blake Wheeler et Dustin Byfuglien ont marqué les autres buts de Jets qui ont complété un séjour de dix matchs à domicile avec un dossier de 6-3-1.

Dans la défaite, Connor Hellebuyck a réalisé 28 arrêts.