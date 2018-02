Les Canucks prolongent le contrat d'Erik Gudbranson

L'équipe en a fait l'annonce mardi. Gudbanson touchera en moyenne 4 millions US par saison pendant cette nouvelle entente.

Âgé de 26 ans, Gudbranson a inscrit deux buts et ajouté autant d'aides en 41 rencontres cette saison. Le patineur de six pieds deux, 220 livres, a disputé 380 matchs dans la LNH avec les Canucks et les Panthers de la Floride. Il a récolté 53 points, dont 14 buts.