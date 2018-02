Les Penguins battent les Blue Jackets 5-2

Jake Guentzel a récolté un but et deux mentions d'assistance alors que Brian Dumoulin et Zach Aston-Reese ont enfilé l'aiguille une fois chacun pour les Penguins, qui ont gagné cinq matchs de suite et 10 de leurs 12 derniers.

Cette victoire a permis aux Penguins de devancer les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine.

Âgé de 22 ans, Jarry a bien fait en remplacement de Matt Murray, qui a obtenu une soirée de congé. Il s'agissait du premier match de la LNH de Jarry en un mois, après avoir montré un dossier de 3-0 en trois départs dans la Ligue américaine de hockey.

Artemi Panarin et Alexander Wennberg ont répliqué pour les Blue Jackets, qui ont perdu une deuxième partie consécutive et sept de leurs neuf dernières. Sergei Bobrovsky a bloqué 18 rondelles dans la défaite.

Les Penguins n'ont décoché que sept tirs au but au premier vingt, mais ils ont touché la cible trois fois pour se distancer de leurs adversaires.