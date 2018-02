Antti Niemi devant le filet, Phillip Danault pas prêt

Dans son cas, c'est pour une double raison. Non seulement il n'a pas reçu le feu vert du groupe médical, mais Claude Julien juge qu'il a encore besoin de se remettre en forme après une absence de 12 matchs pour commotion.

Tout de même, l'entraînement matinal, son troisième depuis qu'il a été atteint à la tête par le tir de Zdeno Chara, est un autre pas dans la bonne direction.

C'est Antti Niemi qui sera devant le filet du Canadien. Une décision qui s'explique par la fiche extraordinaire de Carey Price contre les Coyotes de l'Arizona, l'adversaire de demain: 9-0, moyenne de 1,76 et efficacité de ,938. Niemi affrontera Semyon Varlamov.

Daniel Carr et Jacob de la Rose seront laissés de côté par Claude Julien, tout comme Jakub Jerabek à la défense. Pour ce dernier, ce sera un cinquième match de suite dans les gradins, une décision qui peut surprendre dans une équipe qui doit évaluer tout son personnel d'ici la fin de la saison.

«Dans le cas de Joe Morrow, il a raté sept ou huit matchs, il est revenu et il joue bien, a justifié Julien. C'est une question de rotation, Jerabek devra être prêt quand on va le remettre dans la formation. Quand on l'a sorti, ça faisait au moins trois matchs qu'il avait de la difficulté. Maintenant c'est d'attendre son tour et de faire ce que Morrow a fait.»

À l'attaque, c'est le retour du trio composé de Charles Hudon, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher. Un trio qui avait connu de bons moments en début de saison.

«J'étais content de les revoir, a admis Hudon. Je dois travailler fort, bouger mes pieds. Gallagher et moi, on va mettre de la pression. Plekanec est capable de nous trouver. Ce sera positif, on va faire comme au début et garder les mêmes bonnes habitudes.»

---

La formation attendue ce soir

Pacioretty - Byron - Lehkonen

Gachenyuk - Drouin - Scherbak

Hudon - Plekanec - Gallagher

Deslauriers - Froese - L. Shaw

Alzner - Petry

Morrow - Benn

Mete - Schlemko