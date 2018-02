Les Red Wings battent les Capitals en prolongation

Tomas Tatar a enfilé son deuxième but de la soirée à 2:47 de la période de prolongation et les Red Wings de Detroit ont évité d'encaisser un deuxième défaite embarrassante en battant les Capitals de Washington 5-4, dimanche après-midi.

Associated Press Washington

Tatar a battu Braden Holtby pour récolter son 14e filet de la saison. Il avait fait bouger les cordages une peu plus tôt, alors qu'il restait 11 secondes à faire en deuxième période, pour donner une avance de 4-1 aux Red Wings.

Justin Abdelkader, Luke Glendening et Anthony Mantha ont également trouvé le fond du filet pour les Red Wings, qui s'étaient inclinés à trois reprises avant le match de dimanche. Ils ont bousillé une avance de 5-2 en troisième période devant les Islanders de New York, vendredi, pour s'incliner 7-6 en temps supplémentaire.

Jimmy Howard a réalisé 23 arrêts et a obtenu sa première victoire depuis le 5 janvier.

Les Capitals ont bien failli jouer le même tour aux Red Wings et ont presque eu raison d'eux, malgré leur importante avance. Les hommes de Barry Trotz ont enfilé trois buts sans riposte au troisième engagement, créant l'égalité en toute fin de rencontre. C'est Nicklas Backstrom qui a nivelé la marque alors qu'il ne restait que 17 secondes à écouler en troisième période. Brett Connolly et Dmitry Orlov ont fait sonner la cloche plus tôt dans les 20 dernières minutes de jeu.

Alex Ovechkin a inscrit son 33e but de la saison en première période, tandis que Holtby a repoussé 24 des 29 tirs dirigés vers lui.