 La LNH suspend l'attaquant des Sabres Johan Larsson pour deux matchs 

John Wawrow Associated Press BUFFALO, N.Y.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a tranché sur cette suspension après avoir discuté avec Larsson, vendredi. La veille, les Sabres s'étaient inclinés 4-2 contre les Panthers.

>> Voyez la vidéo du geste

Larsson faisait déjà face à une suspension d'un match après avoir reçu une inconduite de partie de 10 minutes et une pénalité majeure de cinq minutes pour son geste à l'endroit de Trocheck, alors qu'il ne restait que 35 secondes à écouler à la rencontre.

Le coup est survenu après que Trocheck et le défenseur des Sabres Jake McCabe eurent échangé des bâtons élevés lors d'une mêlée à la ligne bleue des Panthers. Larsson s'est dirigé vers Trocheck et il lui a assené un double-échec. Larsson a d'abord atteint l'épaule gauche de Trocheck avant de toucher sa mâchoire.

Larsson perdra 15 900 $US en salaire et il ratera les deux parties à domicile des Sabres, contre les Blues de St. Louis, samedi, et les Ducks d'Anaheim, jeudi.