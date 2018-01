Canadien-Hurricanes: Paul Byron y sera-t-il ?

Claude Julien refuse de se mouiller sur la question. Pour l'instant, il se contente de dire que Byron a subi des traitements et que ce n'est pas majeur.

Dans tous les cas, Byron s'en tire plutôt bien. Il a heurté la bande de plein fouet hier face aux Blues après avoir été poussé dans le dos par Colton Parayko. On pouvait croire à une blessure à l'épaule.

En son absence, c'est Charles Hudon qui se retrouvait au centre avec Max Pacioretty et Daniel Carr. Une décision qui se défend compte tenu de tous les blessés à cette position, notamment Phillip Danault et Andrew Shaw.

«On est minces au centre, en plus avec les blessures à Paul et Phillip, mais tu ne contrôles pas ces choses-là, a dit Julien. Tu essaies de gérer la situation du mieux que tu peux. Il y a toujours Charles Hudon, De la Rose, Galchenyuk aussi. Il a déjà joué là. Ce n'est pas comme si on n'avait pas de solution, mais on essaie de garder les trios intacts.»

À la défense, il semble que Jordie Benn sera encore une fois laissé de côté. Il était le défenseur en trop à l'entraînement du matin. Toutefois, encore une fois, l'entraîneur n'a pas voulu abattre ses cartes.

«Je n'ai pas pris de décision à la défense. Dans le cas de Joe Morrow, il a bien répondu à l'appel (contre les Blues). C'est un bon ajout. Il doit continuer à jouer de cette manière-là. On va continuer à gérer les joueurs à la défense match par match.»

Formation à l'entraînement:

Pacioretty - Hudon - Carr

Galchenyuk - Drouin - Deslauriers

Lehkonen - Plekanec - Gallagher

Froese - De la Rose - Shaw

Hemsky (chandail sans contact)

Alzner - Petry

Jerabek - Morrow

Schlemo - Mete

Benn