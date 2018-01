Revoici les Bruins

C'est donc dire que le défenseur Joe Morrow et l'attaquant Daniel Carr seront de nouveau laissés de côté. Morrow ratera un cinquième match de suite. Le tapis lui a visiblement glissé sous les pieds avec le retour en ville de Victor Mete...

Un autre qui contribue au purgatoire de Morrow, c'est Jakub Jerabek, dans le temps d'utilisation avoisine constamment les 20 minutes depuis huit matchs.

« Il arrivait en Amérique du Nord pour la première fois, donc il devait faire un ajustement. Il a pu le faire à Laval, ce qui a été bon pour lui, a rappelé Julien, rencontré en fin d'après-midi. Il progresse de match en match, car il est plus à son aise. À mes yeux, c'est encore un jeune. Il a l'oeil pour faire de belles passes, ses premières passes sont bonnes. Hier, lui et son partenaire [Jordie Benn] ont été très bons. On est heureux de sa progression. »

Les Montréalais ont toute une mission devant eux : celle d'arrêter les Bruins, qui n'ont pas perdu en temps règlementaire à leurs 15 derniers matchs (11-0-4). Le CH a été la victime lors de deux des 11 victoires des Bruins au cours de cette séquence.

« On était très déçus de notre match à Boston, a réitéré Julien. Ça fait trois fois qu'on les affronte en huit jours. Ça serait bon de sortir avec une victoire. »

_________________________

Formation attendue ce soir

Attaquants:

Pacioretty-Byron-Hudon

Lehkonen-Plekanec-Galagher

Galchenyuk-Drouin-Deslauriers

JDLR-Froese-LShaw

Défenseurs: