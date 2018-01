Roman Hamrlik: «Montréal s'ennuie de Markov»

L'ancien défenseur s'est établi à Saint-Bruno avec sa femme Cynthia, une Québécoise, son fils de presque 6 ans et sa fille de 18 mois. À la maison, on parle un heureux mélange de français, d'anglais et de tchèque (Hamrlik confirme qu'il ne contribue pas beaucoup au français)!

«Il a été ici 17 ans. C'est difficile de parler pour lui. Il approchait des 1000 matchs avec la même équipe. Moi, si j'avais été dans cette situation, j'aurais voulu rester sans penser à l'argent tant que ça. C'est mon opinion, mais Markov a pris sa décision et on doit la respecter.»

Québécois à temps plein

«Quand je jouais, j'avais une autre famille, une fille d'un premier mariage, je ne la voyais pas beaucoup. J'ai maintenant la chance d'être avec ma famille, de passer du temps avec elle. J'aime préparer mes enfants le matin, les amener à la garderie, jouer au hockey, suivre des cours de golf. Le golf est ma nouvelle passion. Le temps passe si vite.»

Hamrlik n'avait pas prévu revenir au Québec à sa retraite, le destin en aura décidé ainsi. La conclusion logique d'une carrière qui a débuté au vieux Forum en 1992, lorsqu'il est devenu le premier choix de l'histoire du Lightning.

«C'est ici à Montréal que j'ai vécu mes quatre plus belles années. J'ai pu jouer avec une équipe qui a une telle histoire. En plus, j'ai rencontré mon épouse. Je suis heureux ici, j'essaie seulement de survivre au froid.»

On ne joue pas 20 saisons dans la LNH sans apprendre un truc ou deux. Hamrlik n'hésite donc pas à communiquer son savoir à l'occasion de cours de hockey réservés aux défenseurs dans la région de Chambly. Il songe même à s'intéresser plus sérieusement au métier d'entraîneur quand ses enfants seront plus vieux.

En attendant, le vieux routier a un conseil pour les joueurs du Canadien: ne lisez rien à votre sujet.

«C'est difficile, surtout pour les attaquants. On attend d'eux qu'ils marquent des buts. Ils tiennent le bâton serré. Ils lisent trop sur eux dans les journaux et sur les médias sociaux. J'ai joué si longtemps, j'ai appris à me concentrer sur le match et non sur les partisans.»

Parmi ces attaquants qui en arrachent, il y a bien sûr Pacioretty. Hamrlik l'a connu lorsqu'il avait 20 ans à peine, à sa saison recrue dans la LNH. Ils se croisent encore l'été venu.

Pour Hamrlik, aucun doute que Pacioretty mérite son titre de capitaine. Il est un bon meneur et un bon joueur, juge-t-il. «J'espère qu'il va rester ici.»