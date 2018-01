Brayden Point, une autre trouvaille du Lightning

Il s'agit de Brayden Point, le centre de deuxième trio du Lightning, que le Canadien affronte ce soir au Centre Bell.

Point totalise 16 buts et 20 passes pour 36 points, un total bon pour le troisième rang de son équipe, derrière les intouchables Nikita Kucherov et Steven Stamkos. C'est aussi lui qui a pris le plus de mises au jeu pour le Lightning, de même que l'attaquant le plus employé en désavantage numérique (2 min 16 par match). Ça lui vaut donc une utilisation totale de 19:14 en moyenne. Pas mal pour un choix de troisième tour.

Le hic: il n'a que 21 ans! Et voilà qu'il joue des rôles normalement réservés à des vétérans. Rôles qui devraient d'ailleurs lui valoir quelques votes pour le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif.

Le pire dans tout ça, c'est que l'Albertain est devenu ce joueur sans même passer par la Ligue américaine (il n'y a joué que neuf matchs). Or, c'est dans cette ligue que bien des attaquants, qui dominent offensivement dans le junior, vont parfaire leur jeu défensif.

«L'apprentissage a été dur, mais j'ai joué avec Valtteri Filppula l'an dernier, qui est vraiment bon dans les deux sens de la patinoire. J'ai aussi pu regarder Brian Boyle, qui est très bon en zone défensive. Ce que j'ai appris de ces gars-là m'a vraiment aidé», a expliqué Point, rencontré au terme de l'entraînement matinal du Lightning au Centre Bell.

Apprendre dans l'adversité

Le Lightning caracole au premier rang du classement général avec 60 points. Ces succès surviennent à la suite d'une saison 2016-2017 frustrante, qui s'est terminée début avril. La formation floridienne a raté les séries par un petit point, non sans avoir tout donné en fin de calendrier, avec une fiche de 8-1-1 dans les 10 derniers matchs.

Pour Jon Cooper, les succès d'aujourd'hui trouvent leur origine dans la dernière saison, au cours de laquelle Stamkos n'a joué que 17 matchs.

«Si tu veux chercher du positif dans une saison éprouvante, Point est un bon exemple, a affirmé l'entraîneur-chef du Lightning. Il a commencé avec nous comme troisième ou quatrième centre. Puis, tout le monde s'est blessé, Boyle et Filppula ont été échangés. Dans un même match, je crois qu'on a perdu trois centres (NDLR: Tyler Johnson, Vladislav Namestnikov et Cédric Paquette le 9 mars contre le Wild).

«Donc Point a été propulsé au sein du premier trio. Il a grandi l'an dernier et ça nous rapporte aujourd'hui. Tu ne veux jamais rater les séries ou avoir des blessés, mais il fait partie des joueurs qui en ont profité pour se développer.»

Point n'a pas été le seul bénéficiaire de cette situation. Le Québécois Yanni Gourde en a profité pour goûter à la LNH en fin de saison. Aujourd'hui, le voici aux commandes du troisième trio du Lightning, avec 26 points en 39 matchs.

Et il y a Andrei Vasilevskiy, devenu gardien numéro 1 quand le Lightning a échangé Ben Bishop. Aujourd'hui, le Russe trône au premier rang de la LNH dans toutes les catégories de statistiques (26 victoires, six blanchissages, moyenne de 1,95).

«Quand on a échangé "Bish", ses chiffres sont devenus très bons, souligne Cooper. Regarde Gourde, Point, ces jeunes joueurs qui ont été poussés dans notre formation, ils ont goûté à la LNH, à la victoire, et ça se sent aujourd'hui. Ajoutez [Ryan] Callahan et Stamkos qui sont de retour, et le leadership de Chris Kunitz et de Dan Girardi, et ça explique bien des choses.»